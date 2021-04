Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Unfälle mit Radfahrerbeteiligung

Speyer (ots)

Gleich zwei Unfälle mit Radfahrerbeteiligung wurden am Dienstag in der Wormser Landstraße sowie wenige Meter weiter in der Friedrich-Ebert-Straße verursacht.

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 29-Radfahrer, der verbotswidrig auf der Friederich-Ebert-Straße Richtung Wormser Landstraße fuhr anstelle den dort befindlichen Radweg zu nutzen. Als er an der Einmündung zur Karl-Spindler-Straße über die Gegenfahrbahn auf den Radweg einfahren wollte, übersah ihn ein 63-jähriger PKW-Fahrer, der von der Karl-Spindler-Straße nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen wollte. Es kam zum Unfall, wodurch am PKS ein Sachschaden von circa 300 Euro entstand.

So viel Glück hatte ein 70-jähriger Radfahrer leider nicht. Der Mann war um 15:50 Uhr auf dem rechten Radweg parallel zur Wormser Landstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Als ein 28-Jähriger mit seinem PKW von einem Grundstück in die Wormser Landstraße einfahren wollte, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer kam zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro.

