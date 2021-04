Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Gleich zweimal wurde der Fahrradverkehr gestern Vormittag in der Bahnhofstraße überwacht. Während sich am frühen Morgen zwischen 08:00 Uhr und 08:30 alle Radfahrerinnen und -fahrer an die Verkehrsregeln hielten, nutzten acht Fahrradfahrerinnen und -fahrer in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr den Radweg in nicht zulässiger Richtung. Verwarnungen wurden ausgesprochen.

Weitere Verkehrskontrollen führten die Beamtinnen und Beamten gegen 22:30 Uhr in der Wormser Landstraße durch. Hier kam es zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen einen 26-Jähriger BMW-Fahrer. Dieser konnte für das Verbauen eines verstellbaren Fahrwerks sowie einer Änderung der Rad-/Reifenkombination keine Änderungsabnahme vorweisen. Dies hatte das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge.

