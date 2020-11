Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Vollmersweiler

VollmersweilerVollmersweiler (ots)

Ein Anwohner stellt seinen PKW VW Golf in der Wagenfarbe blau vor seinem Wohnanwesen in Vollmersweiler, Hauptstraße, Höhe Anwesen 24 verschlossen und unbeschädigt ab. Am heutigen Morgen, dem 29.11.20 wurde gegen 10 Uhr ein erheblicher Schaden an der linken Fahrzeugseite des VW Golfes durch den Fahrzeugbesitzer festgestellt. Während der Protokollaufnahme durch die Streife erscheint ein sogenannte "Knallzeuge" aus der Nachbarschaft und berichtet von seiner Wahrnehmung am 29.11.20 gegen 05 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt habe er ein Fahrzeug durch die Hauptstraße fahren hören und einen lauten Knall mitbekommen. Das Fahrzeug sei dann in Richtung Niederotterbach weitergefahren. Bei dem gehörten Knall könnte es sich vermutlich um den Unfallanstoß gehandelt haben. Hinweise zum unfallverursachenden PKW gibt es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht. Aufgrund der Unfallspuren am geparkten Fahrzeug dürfte das unfallverursachende Fahrzeug ebenfalls stark beschädigt sein. Im eingeleiteten Strafverfahren bittet die Polizei Wörth um Zeugenhinweise. Hinweise können unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth

Telefon: 07271-92210

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell