Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck- HL Demonstrationsgeschehen am heutigen Freitag (12.03.)

Lübeck (ots)

1. Seitens der IG Metall wurde am heutigen Freitag in der Zeit von 10:30 bis 11:00 Uhr bei der Versammlungsbehörde der Hansestadt Lübeck ein Warnstreik in der Spenglerstraße angemeldet und durchgeführt. Die Veranstaltung verlief ohne besondere Vorkommnisse.

2. In der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr wurde eine Gegendemonstration zu einem am selben Tag stattfindenden Autocorso bei der Versammlungsbehörde der Hansestadt Lübeck angemeldet. Es nahmen 20 Teilnehmer:innen teil. Die Veranstaltung verlief ohne besondere Vorkommnisse. Die Veranstaltung wurde gegen 15:10 vorzeitig beendet.

3. Für Freitag (12.03.) wurde ein Autokorso unter dem Motto "Die Impfung ist Massenmord" bei der Lübecker Versammlungsbehörde angemeldet. Die Fahrtstrecke lag im erweiterten Stadtteilbereich St. Gertud und wurde von der Versammlungsbehörde der Hansestadt Lübeck bestätigt.

Der Corso, welcher rechtlich als Konvoi eingestuft wurde startete mit 22 Fahrzeugen um 16:00 Uhr und endete gegen 16:50 Uhr. Zwischenzeitlich befanden sich insgesamt ca. 100 Personen in den näheren Seitenstraßen der Strecke, die offensichtlich auf die Demonstration einwirken wollten.

An drei Punkten der Route gelang es Störergruppen die Fahrbahn kurzfristig zu betreten und diese punktuell zu blockieren. Einsatzkräfte der Polizei konnten vor Eintreffen des Korsos die Straßen wieder freigeben, so dass die Kolonne nur kurzfristig die Fahrgeschwindigkeit verlangsamte. In zwei Fällen war es erforderlich, hierbei einfache körperliche Gewalt anzuwenden

Von gut 50 Personen stellte die Polizei die Identitäten fest und fertigte 29 Ordnungswidrigkeitenzeigen nach dem Störungsverbot des Versammlungsfreiheitsgesetzes Schleswig-Holstein.

