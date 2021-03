Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg in Holstein-Bereich Posener Straße

Graffiti- Polizei ermittelt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Lübeck (ots)

Die Polizei in Oldenburg ermittelt hinsichtlich mehrerer Graffitis in schwarzer Sprühfarbe im Bereich der Posener Straße.

An einem Radlader sowie einer Miettoilette wurden am Montagmorgen (08.03.) durch einen Bauleiter die Beschädigungen festgestellt. Er gab gegenüber den Beamten an, dass am vergangenen Freitag (05.03.) alles ordnungsgemäß zum Wochenende abgestellt wurde. Die Beamten stellen zudem besprühte Garagentore in der Nähe und vor dem dortigen Spielplatz an einem Verteilerkasten verschiedene Tags fest.

Die Beamten ermitteln hinsichtlich der Sachbeschädigungen und bitten um Hinweise, Diese werden unter der Rufnummer 04361-10550 oder per Mail an Oldenburg.PSt@polizei.landsh.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell