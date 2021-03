POL-HL: HL-Genin-Moisling / Polizei Moisling ermittelt: Eigentümer gesucht

Polizeidirektion Lübeck

Polizei Moisling ermittelt: Eigentümer gesucht

Lübeck (ots)

Im Herbst 2020 konnten Beamte des 4. Polizeireviers in zwei Nächten jeweils ein hochwertiges Fahrrad bei einem Tatverdächtigen sicherstellen. Für beide hatte der Mann keinen Eigentumsnachweis, so dass die Beamten von entwendeten Rädern ausgingen. Die Eigentümer nicht ermittelt werden.

Am 09. September 2020 stellten die Beamten ein Mountainbike der Marke "BM" in der Geniner Straße sicher. Das Rad hat einen silbern-blauen gefederten Rahmen, eine Federgabel und die Felgen sind ebenfalls blau.

Am 23. Oktober 2020 wurde der Tatverdächtige in der Geniner Dorfstraße mit einem E-Bike angetroffen. Auch dieses wurde von der Polizei sichergestellt. Es handelt sich um Damen-E-Bike der Marke "Hercules City E8" mit schwarz-silbernen Rahmen, einer 8- Gang-Nabenschaltung und 28`er schwarz/silberne Felgen. Der Fahrradsattel von "Camus" hat eine gerissene Sitzfläche. Das Rad hat vorn und hinten Körbe, eine auffällige Fahrradklingel linksseitig am Lenker mit rosarotem Blumenmotiv und am hinteren Schutzblech einen Aufkleber "FCK NZS". Hinweise zu diesem Sachverhalt bitte an die Polizeistation in Moisling unter der Rufnummer 0451-1310 oder per mail an moisling.pst@polizei.landsh.de .

