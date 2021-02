Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim: Versuchter Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim (ots)

Bereits am Dienstagvormittag, vermutlich zwischen 7.30-10.00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Haus in der Waldblickstraße, Ecke Hauptstraße einzubrechen. Dazu versuchte er, die Terrassentür aufzuhebeln, was ihm offenbar nicht gelang. An der Tür entstand ein Schaden von rund 1.000.- Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

