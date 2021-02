Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen LKW und Straßenbahn - Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 11:25 Uhr an der Kreuzung Rohrbacher Straße/ Rathausstraße. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer war auf der Rohrbacher Straße in Fahrtrichtung Heidelberg unterwegs, als er, vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit und zu geringem Seitenabstand, mit der Beifahrerseite die entgegenkommende Straßenbahn streifte und anschließend einfach davonfuhr, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von rund 3.000EUR.

Bei dem LKW soll es sich um ein grün-weißes Fahrzeug mit Gitteraufbau handeln.

Zeugen, die Hinweise auf den LKW geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Telefonnummer 0621/174-4111, zu melden.

