Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallzeugen gesucht - Nissan Micra bechädigt

Bünde (ots)

(sls) Bereits am Freitagmorgen (18.6.) kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Elsemühlenweg in Bünde. Zum Unfallzeitpunkt gegen 11.00 Uhr beabsichtigte eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin von einem Parkplatz eines Geldinstitutes rückwärts herunter zu fahren, um auf dem Elsemühlenweg weiter zu fahren. Hierbei stieß sie mit ihrem schwarzen BMW Z3 Cabriolet gegen einen, am Straßenrand geparkten, Nissan Micra. Dieser stand in Richtung Mindener Straße vor der Hausnummer 58. Laut Zeugenangaben stieg die BMW-Fahrerin aus ihrem Fahrzeug aus und sah sich den Schaden mit einer weiteren unbekannten Person an. Anschließend setzte sich die Unbekannte wieder in ihr Fahrzeug und fuhr mit dem BMW davon, ohne sich augenscheinlich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Verkehrskommissariat ermittelt in diesen Unfall und ist auf der Suche nach der Unfallbeteiligten oder weiteren Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Bitte setzen sie sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung.

