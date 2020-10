Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E Scooter ohne Versicherungsschutz

Germersheim (ots)

Ein 25-jähriger E Scooter Fahrer wurde am Abend des 21.10.2020 in der Königsstraße in Germersheim kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht versichert ist und somit nicht im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden darf. Der Fahrer habe nicht gewusst, dass man an ein derartiges Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen anbringen muss. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/958-110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell