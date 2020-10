Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

Bild-Infos

Download

Steinfeld - L545 (ots)

Gegen 22:10 Uhr am gestrigen Abend, befuhr der Fahrer eines Pkw Mercedes Benz C-Klasse die L545 von Bad Bergzabern kommend in Fahrtrichtung Steinfeld. Auf Höhe der Einmündung Richtung Niederotterbach, geriet der 21-Jährige, vermutlich infolge nichtangepasster Geschwindigkeit, in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Insasse musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Drei Personen im Alter von 21 und 23 Jahren wurden leicht verletzt, zwei Personen im Alter von 20 und 46 Jahren schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Das Fahrzeug im Wert von 5500.- Euro wurde total beschädigt.

