Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung durch Feuer- Regenbogenfahne zerstört

Enger (ots)

(sls) Am Dienstagmorgen (22.6.) wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz an der Tiefenbruchstraße zu einer Schule gerufen. Der Rektor der Schule teilte den Beamten mit, dass am Montagmorgen an einem Fahnenmast vor dem Haupteingang eine sog. Regenbogenfahne gehisst wurde. Am Dienstagmorgen gegen 07.00 Uhr fiel auf, dass diese Fahne nicht mehr am Mast hing. Nach bisherigen Ermittlungen steckten bislang unbekannte Täter die Fahne in Brand. Verbrannte Reste der Fahne wurden im Bereich eines Fahrradkellers aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat, in Zusammenarbeit mit dem Staatschutz, die Ermittlungen aufgenommen. In wie weit ein Zusammenhang mit einer gleich gelagerten Tat an einem Gymnasium in Bünde besteht, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

