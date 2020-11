Polizei Dortmund

POL-DO: Drogenhändler läuft direkt in die Arme der Polizei

DortmundDortmund (ots)

Drei mutmaßliche Drogenhändler nahm die Polizei am Donnerstag (26.11.2020) im Park am Dietrich-Keuning-Haus in der Dortmunder Nordstadt fest. Sie sprachen gezielt Passanten an. Offenkundig, um Drogen zu verkaufen.

Mehrere Polizisten beobachteten am Donnerstagmittag im Keuningpark die Verkaufsversuche der Männer, die dort Ausschau nach Kunden hielten. Besonders fiel dabei ein den Einsatzkräften bereits bekannter 24-Jähriger auf. Der Mann fühlte sich beobachtet, lief schnell davon und warf dabei sechs kleine mit Cannabis gefüllte Tüten weg. Später bestritt er, Besitzer der Drogen zu sein.

Der Tatverdächtige flüchtete direkt in die Arme der Polizei. Er und zwei weitere Personen wurden vorläufig festgenommen und erhielten Platzverweise. Bei ihnen stellten die Einsatzkräfte im Zuge der Gewinnabschöpfung mehr als 300 Euro sicher. Das Geld stammte offenbar aus dem Verkauf von Drogen.

Gegen einen 21-jährigen Mann leitete die Polizei zusätzlich ein Verfahren ein, weil er gegen ein Bereichsbetretungsverbot verstieß. Der Tatverdächtige hätte sich in dem Bereich nicht aufhalten dürfen, da er dort wiederholt als Drogenhändler aufgefallen ist.

Drogenhändler nutzen den Keuningpark immer wieder für ihre Geschäfte. Anwohner weisen die Polizei deshalb auch immer wieder auf dieses Milieu hin.

