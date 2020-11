Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Stühlinger: Körperverletzung und Beleidigung im Bus

FreiburgFreiburg (ots)

Zu einer Beleidigung und anschließenden Körperverletzung kam es am Mittwoch, 04.11.2020, gegen 15:50 Uhr in der Eschholzstraße in einem Bus der Linie 14. Eine 34-jährige Frau türkischer Staatsangehörigkeit fiel beim Einsteigen in den Bus dadurch auf, dass sie einen Mann beleidigte. Dieser verstand die Worte der Frau nicht und ging deshalb einen Schritt auf sie zu. Im weiteren Verlauf schlug die Frau den 20-jährigen ivorischen Staatsangehörigen mit der Hand in das Gesicht.

Die Tatverdächtige gab bei der Sachverhaltsaufnahme an, dass sie von dem Mann ebenfalls geschlagen wurde, weshalb gegen beide Personen ein Ermittlungsverfahren durch das Polizeirevier Freiburg - Nord eingeleitet wurde.

dm

