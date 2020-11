Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim-Kenzingen: Brandstiftung an Bahnhöfen - Zeugenaufruf

FreiburgFreiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.11.2020, gegen 14 Uhr, wurden am Bahnhof Herbolzheim mehrere Brandstellen gemeldet. Im Außenbereich einer Lagerhalle am Bahnhof, wurde durch bislang unbekannte Täter eine Palette mit Fliesen, ein Mülleimer vor dem Bahnhof und die Holztür an der Rückseite der Lagerhalle in Brand gesetzt.

Alle Brände konnten durch die FFW Herbolzheim gelöscht werden. Durch die Brandstiftungen entstand nach derzeitigem Stand geringer Sachschaden.

Am selben Tag, gegen 14.50 Uhr, wurde ein weiterer Mülleimerbrand am Bahnhof in Kenzingen gemeldet. Zudem wurde hier ein Fahrrad auf die Gleise geworfen.

Der Polizeiposten Kenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die unter der Telefonnummer 07641-582-0 Hinweise auf die Täter geben können.

