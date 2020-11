Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu "Freiburg: Polizeieinsatz nach Bedrohungslage in Littenweiler" - Hier: Korrektur Örtlichkeit

FreiburgFreiburg (ots)

Die Örtlichkeit befindet sich nicht in Littenweiler, sondern in der August-Ganther-Straße im Stadtteil Waldsee. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Ursprungsmeldung:

Am 05.11.2020 gegen 7.30 Uhr sollte es in der August-Ganter-Straße in Freiburg zu einer Räumung einer Wohnung durch eine Gerichtsvollzieherin kommen.

Die 60-jährige Bewohnerin verwehrte ihr nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch den Zutritt und kündigte an, in der Wohnung Benzin zu verschütten. Das Mehrfamilienhaus wurde sicherheitshalber geräumt. Feuerwehr und der Rettungsdienst kamen ebenfalls vor Ort.

Sondereinsatzkräfte der Polizei konnte die 60-Jährige gegen 12 Uhr in Ihrer Wohnung festnehmen. Sie wurde mit selbst zugefügten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine Informationen vor.

