Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - vermeintliches Diebesgut gefunden

Wer erkennt diese Schmuckstücke?

Geldern (ots)

Bereits am Donnerstag (08.07.2021) fanden zwei 9-jährige Jungen aus Geldern in einem Park in der Nähe des Grenzweges eine Plastiktüte mit diversen Schmuckstücken.

Da die Herkunft des Schmuckes bislang ungeklärt ist, sucht die Kriminalpolizei nun nach den Besitzern der abgebildeten Gegenstände. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Schmuck um Diebesgut handelt. Der vermutliche Tatzeitraum liegt zwischen dem 01.06.2021und dem 08.07.2021. Bislang konnten die Sachen jedoch noch keiner Tat zugeordnet werden.

Angaben zur Herkunft der Schmuckstücke nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

