Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Geräte entwendet

Borken (ots)

Auf Werkzeug abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Borken-Weseke. Die Täter erbeuteten eine Tischkreissäge und eine Kreissäge der Marke Bosch sowie einen Bohrschrauber der Marke Makita. Die Geräte hatten in einer Gartenlaube auf einem Grundstück an der Südlohner Straße gelegen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

