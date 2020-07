Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Feuer in Partyhütte

Rhede (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden am heutigen Morgen zu einem Brand in den Aulkenweg alarmiert. Hier war es gegen 08.20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Feuer in einer Partyhütte gekommen.

Die Feuerwehren aus Rhede, Heede und Aschendorf waren mit rund 35 Kräften vor Ort und löschten den Brand in der rund 10x8 Meter großen Holzhütte. Gefahr für ein angrenzendes Wohnhaus bestand nicht. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

