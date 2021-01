Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Drogenfund

Altenglan (ots)

Am frühen Montagmorgen wurde in Altenglan ein 39-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert und dabei eine geringe Menge an Amphetamin aufgefunden. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. |pikus

