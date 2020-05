Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Ruderer stößt mit Gütermotorschiff zusammen

Frankfurt am Main (ots)

Am 20.05.20 um 7:40 Uhr stießen auf dem Main in Höhe der Griesheimer Schleuse ein Ruderer und ein Gütermotorschiff zusammen. Ein 36-jähriger Schiffsführer befuhr den Main bei Frankfurt. Bei Griesheim wollte der Schiffsführer in die Schleusenkammer der Schleuse einfahren. In diesem Bereich stand am linken Ufer ein 47-jähriger Ruderer. Aufgrund einer Biegung, konnte der Schiffsführer den Ruderer nicht erkennen und der Ruderer das Gütermotorschiff zu spät sehen. Das Ruderboot stieß mit dem Schiff zusammen und kenterte. Er konnte mit seinem Boot an Land schwimmen. Hierbei wurde keine Person verletzt und der Schiffsverkehr wurde nicht beeinträchtigt.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell