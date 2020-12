Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bürogebäude

Diebstahl von Pkw

Heinsberg-OberbruchHeinsberg-Oberbruch (ots)

An der Laakstraße hebelten Unbekannte, in der Zeit zwischen dem 15. Dezember (Dienstag), 18 Uhr und dem 16. Dezember (Mittwoch), 6.40 Uhr, die Zugangstür zu einem Bürogebäude auf. Innerhalb des Hauses hebelten sie eine weitere Bürotür auf und versuchten dasselbe an einer anderen Tür. Sie entwendeten zwei Laptops, Bargeld sowie zwei Fahrzeugschlüssel von Firmenfahrzeugen. Eins der Fahrzeuge, einen schwarzen Pkw Ford Focus mit Firmenaufdruck, stahlen sie und flüchteten so vom Tatort. Am Pkw waren Kennzeichen aus Heinsberg (HS-) angebracht.

