Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Übach-Palenberg-ÜbachÜbach-Palenberg-Übach (ots)

Eine eingeschlagene Seitenscheibe fand eine Frau vor, als sie am Dienstag (15. Dezember), gegen 11 Uhr, zu ihrem Fahrzeug kam. Sie hatte den Wagen am Vortag (14. Dezember), gegen 22 Uhr, an der Straße Baesweilerweg abgestellt. Unbekannte hatten in der Zwischezeit den Innenraum sowie das Handschuhfach durchwühlt. Was entwendet wurde, wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell