POL-OF: Identität der verstorbenen Radfahrerin steht nun fest, Offenbach; Wer sah das Trickdiebpärchen - 1,50/1,90 Meter groß? Umarmung war nicht herzlich sondern niederträchtig in Langen!

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Identität der verstorbenen Radfahrerin steht nun fest - Offenbach

(neu) Bei der am Mittwochnachmittag in der Innenstadt ums Leben gekommenen Radfahrerin handelt es sich um eine 39 Jahre alte Frau aus Kelkheim. Wie bereits berichtet, war es gegen 16.40 Uhr im Starkenburgring in unmittelbarer Nähe des Sana-Klinikums zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Frau von einem Linienbus erfasst, als dieser eine dortige Haltestelle angesteuert haben soll. Die Kelkheimerin, die mit ihrem Mountain-Bike wohl auf den Bus gewartet hatte, geriet unter das schwere Fahrzeug und erlitt noch an der Unfallstelle tödliche Kopfverletzungen. Da sie keinerlei Personalpapiere bei sich hatte, konnte ihre Identität erst später geklärt werden. Der 48 Jahre alte Busfahrer erlitt einen Schock und musste ärztlich betreut werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, wurde zur genauen Klärung des Unfallablaufs ein Sachverständiger hinzugezogen. Sowohl das Fahrrad der Frau, als auch der Linienbus wurden zunächst sichergestellt und noch am Abend auf Spuren untersucht. Spezialisten der Polizei werteten zudem den Fahrtenschreiber des Busses aus, um unter anderem Angaben über die gefahrene Geschwindigkeit zur Unfallzeit zu erlangen.

2. Wer sah das Trickdiebpärchen - 1,50/1,90 Meter groß? - Offenbach

(aa) Am Mittwochvormittag trieb sich ein Trickdiebpärchen in der Berliner Straße herum, die aufmerksamen Zeugen aufgrund ihres Größenunterschiedes aufgefallen sein könnten. Die Frau ist etwa 1,50 Meter und der Komplize etwa 1,90 Meter groß. Beide werden auf 55 bis 60 Jahre geschätzt und haben eine korpulente Figur. Gegen 9 Uhr gab sich das Gaunerpärchen als Mitarbeiter einer Wohltätigkeitsorganisation aus und gelangte in die Wohnung einer Seniorin. Das Mehrfamilienhaus befindet sich im Bereich der 230er-Hausnummern. Während die Täterin die Frau geschickt ablenkte, wollte der Mann angeblich auf die Toilette gehen. Als die Rentnerin misstrauisch wurde und nachschaute, war der Dieb im Gästezimmer und durchsuchte die Schränke. Beide Unbekannten flüchteten wohl ohne Beute. Die Frau hatte kurze dunkelblonde Haare und sprach leicht hessischen Akzent. Der Komplize hatte dunkelblondes volles Haar. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

3. Einbrecher nahmen Kaffeemaschine mit - Offenbach

(aa) Einbrecher stiegen in der Nacht zum Donnerstag im Lämmerspieler Weg über den Balkon in eine Hochparterrewohnung ein. Zwischen 17.20 und 5 Uhr kletterten die Täter auf den Balkon, schlugen ein Loch in die Scheibe und öffneten die Tür. Anschließend wurden alle Zimmer durchsucht und die Schränke durchwühlt. Die Diebe verschwanden offensichtlich wieder über den Balkon; sie hatten Schmuck, eine Geldbörse und eine Kaffeemaschine mitgenommen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Bereich der 20er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Wurde verletzter Mann Opfer eines Straßenraubes? - Heusenstamm

(aa) Ein Fußgänger wurde am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, in der Ludwigstraße mit Kopfverletzungen, Schürfwunden und einer Rippenverletzung aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Er war offensichtlich alkoholisiert. Er gab an, Opfer eines versuchten Straßenraubes geworden zu sein. Der Tatort, Anzahl und eine Beschreibung der Täter ist derzeit nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen war der 45-Jährige unterwegs, als er von hinten von einem Täter zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert wurde. Als er sich weigerte, wurde er zu Boden geschlagen und die Täter flüchteten ohne Beute. Laut Kripo könnte der Geschehensort im Bereich des Schlossweihers gewesen sein. Die Beamten aus Offenbach, Fachkommissariat 11, bitten zur Klärung des Falles um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Einbruch im Ostring - Rodgau

(aa) Ein Einfamilienhaus im Jügesheimer Ostring wurde am Mittwoch von Einbrechern durchsucht. Zwischen 10.15 und 20.30 Uhr hatten die Täter vom rückwärtigen Hof ein Fenster für den Einstieg aufgebrochen. Noch steht nicht fest, was alles gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Einbruch in Bürogebäude - Neu-Isenburg/Gravenbruch

(aa) Einbrecher waren in der Nacht zum Mittwoch am Dreiherrnsteinplatz in ein Bürogebäude eingestiegen. Zwischen 16.30 und 8 Uhr hatten die Täter ein Kellerfenster aufgebrochen und anschließend die Büros nach Wertsachen durchsucht. Bei Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, was gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei wertet nun gesicherte Spuren aus und bittet parallel hierzu um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

7. Umarmung war nicht herzlich sondern niederträchtig - Langen

(aa) Überschwänglich umarmt von zwei Frauen wurde ein Langener am Mittwochvormittag am Lutherplatz. Doch die Umarmung war nicht herzlich, sondern niederträchtig. Hinterher fehlten sein Geld und seine Armbanduhr. Gegen 11 Uhr sprachen die etwa 25 und 35 alten Trickdiebinnen den Fußgänger an und baten um eine Spende. Der Mann gab ihnen etwas, woraufhin sich die Frauen augenscheinlich bedanken wollten und ihn dabei beklauten. Die Jüngere war etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie trug eine Kopfbedeckung. Die Komplizin war kleiner und etwa 35 Jahre alt. Sie hatte dunkle längere Haare. Die Polizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu erreichen.

8. Einbruch im Dreieichring - Langen

(aa) Einbrecher waren am Mittwoch im Dreieichring im Bereich der 40er-Hausnummern zugange: Zwischen 7 Uhr und kurz vor Mitternacht hebelten sie das Terrassenfenster einer Erdgeschosswohnung auf. Anschließend durchwühlten die Täter die Schränke und Kommoden in allen Zimmern. Sie stahlen Schmuck und einen Kugelschreiber. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

9. Wer sah die Unfallflucht auf dem Klinik-Parkplatz? - Seligenstadt

(aa) Patienten, Mitarbeiter und Besucher des Krankenhauses in der Dudenhöfer Straße könnten eine Unfallflucht, die sich zwischen Mittwoch, 7 Uhr und Donnerstag, 8.30 Uhr, auf dem Parkplatz der Klinik ereignet hat, gesehen haben. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte einen geparkten Mercedes angefahren. An dem schwarzen SL 350 sind nun der Kofferraumdeckel, die Stoßstange und die Beleuchtung beschädigt. Die Reparaturkosten werden auf 4.000 Euro geschätzt. Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Main-Kinzig-Kreis

1. Hochsitz brannte - Festnahme eines Verdächtigen - Hanau/Mittelbuchen

(aa) Eine Zeugin meldete am frühen Donnerstagmorgen, kurz vor 4 Uhr, ein Feuer in der Feldgemarkung zwischen Mittel- und Wachenbuchen. Außerdem wären dort drei Männer gewesen. Bei Eintreffen der Streifen brannte im Bereich der Wachenbuchener Straße ein Hochsitz. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Personen waren nicht mehr da. Im Rahmen der Fahndung entdeckten Polizeibeamte ein Trio, die Sturmhauben und Handschuhe trugen. Die Beamten nahmen einen 25-Jährigen vorläufig fest. Zwei Unbekannte konnten jedoch nicht ergriffen werden. Der Verdächtige aus Maintal musste für die polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienstelle Hanau I. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer erstattet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-611 zu erreichen.

Offenbach, 12.03.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

