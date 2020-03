Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Hanau und Polizeipräsidium Südosthessen von Donnerstag, den 12.03.2020

Offenbach (ots)

Obduktion soll Aufschluss über die Todesursache geben - Erlensee

(neu) Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Erlensee soll nun eine Obduktion Aufschluss über die Ursache geben, wie die 79-Jährige ums Leben kam.

Wie bereits berichtet, war die Polizei am Mittwochabend, gegen 21.10 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Dammstraße gerufen worden, weil dort Wasser aus einer der Wohnungen lief. Beim Betreten der Wohnung fanden Beamte die Leiche der älteren Frau. Ebenfalls anwesend war die 38 Jahre alte Tochter der Verstorbenen, die einen verwirrten Eindruck machte und im Verlauf des Abends in eine Fachklinik eingeliefert wurde.

Das Tatgeschehen selbst ist derzeit noch völlig unklar. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei in Hanau gehen allerdings davon aus, dass die 79-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Insofern gilt es zu klären, ob die Tochter etwas mit dem Tod der Mutter zu tun hat.

Offenbach, 12.03.2020, Pressestelle, Rudi Neu

