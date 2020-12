Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter entwendeten Tasche aus Pkw

Waldfeucht-ObspringenWaldfeucht-Obspringen (ots)

Die Zeit zwischen Montag, 14. Dezember, 12 Uhr und Dienstag, 15. Dezember, 14 Uhr, nutzten unbekannte Personen, um in ein Fahrzeug einzudringen, das an der Sandstraße parkte. Sie entwendeten aus dem Pkw eine Tasche, in der sich Bargeld sowie persönliche Ausweisdokumente befanden.

