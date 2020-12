Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vermehrt Taschendiebstähle

Kreis HeinsbergKreis Heinsberg (ots)

Zwischen Freitag (11. Dezember) und Montag (14. Dezember) wurden kreisweit mehrere Taschendiebstähle angezeigt. Sowohl in Fußgängerzonen, als auch in Geschäften, wurden Einkaufenden Geldbörsen aus den Handtaschen, Rucksäcken und Jackentaschen entwendet. Insbesondere in den letzten Einkaufstagen vor dem Lockdown haben Taschendiebe Hochkonjunktur.

Deshalb warnt die Polizei:

- Führen Sie an Bargeld, EC- oder Kreditkarten nur das Notwendigste mit sich. - Führen Sie diese Gegenstände am Körper verteilt mit sich, möglichst in Gürteltaschen oder Brustbeuteln. - Halten Sie Ihre Handtasche stets geschlossen und lassen Sie diese nie unbeaufsichtigt. - Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen, bzw. Rucksäcke mit der Verschlussseite zum Körper. - Achten Sie im Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen. - Wenn Sie einen Taschendiebstahl beobachten, machen Sie umstehende Personen auf den Diebstahl aufmerksam und fordern Sie Passanten direkt zur Mithilfe auf. - Wenn Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige.

