Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Wegberg-MerbeckWegberg-Merbeck (ots)

Zwischen 16.45 Uhr und 18.30 Uhr, drangen Einbrecher am Montag, 14. Dezember, in ein Wohnhaus an der Buchenstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das Erdgeschoß. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

