Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl/ Zeugen gesucht

Wegberg-ArsbeckWegberg-Arsbeck (ots)

Ein 89-jähriger Mann aus Wegberg hob am Montag (14. Dezember), gegen 10.30 Uhr, in einem Geldinstitut an der Kampstraße Geld ab. Nachdem er es in seinen Mantel gesteckt hatte, ging er zu seinem vor der Bank parkenden Pkw und stieg ein. Kurz darauf, gegen 10.40 Uhr, klopfte eine ihm unbekannte weibliche Person an die Scheibe der Beifahrertür. Sie sprach den Senior in unbekannter Sprache an und stieg dann auf den Beifahrersitz. Sie beugte sich über den überraschten Mann in Richtung Fahrertür, stieg anschließend wieder aus dem Fahrzeug und ging in unbekannte Richtung davon. Kurz darauf musste der Rentner feststellen, dass der Umschlag mit dem Bargeld fehlte. Die Unbekannte war etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß und hatte lange, dunkelblonde Haare. Bekleidet war sie unter anderem mit einem blauen Anorak. Zur Klärung der Tat bittet die Polizei Personen, die die Frau gesehen haben oder auch von ihr angesprochen wurden, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, unter der Telefonnummer 01452 920 0.

