Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbruch

GangeltGangelt (ots)

Indem sie das Türschloss beschädigten, drangen unbekannte Täter in einen Pkw ein, der an der Mercatorstraße parkte. Was sie aus dem Innenraum entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tat ereignete sich am Montag (14. Dezember), zwischen 7.50 Uhr und 13.30 Uhr.

