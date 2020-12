Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

ErkelenzErkelenz (ots)

Auf dem Johannismarkt kam es am Samstag, 12. Dezember, gegen 19.50 Uhr, zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein 24-jähriger Erkelenzer schwer verletzt wurde. Er wartete mit mehreren Bekannten vor einem Lokal auf eine Bestellung, als eine Gruppe von 10 bis 15 Personen auf sie zukam. Da die Körperhaltung der Personen aggressiv wirkte und sie auch Gegenstände in den Händen hielten, flüchteten die Wartenden sofort. Der 24-Jährige versuchte über den Johannismarkt zu laufen, wurde jedoch zu Fall gebracht und anschließend schlugen sechs bis acht Personen auf ihn ein. Dabei wurde er schwer verletzt. Vor Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten flüchteten die Täter. Der Erkelenzer wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen werden musste. Die Täter werden als 20 bis 25 Jahre alt, männlich mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Vom Aussehen wirkten sie arabisch. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Zeugen, die sich bislang nicht gemeldet haben. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zur Identität der Täter machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0.

