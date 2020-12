Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Baustellencontainer aufgehebelt

Wegberg-VennWegberg-Venn (ots)

An der Straße In Venn hebelten bislang unbekannte Personen das Bügelschloss eines Baustellencontainers auf und drangen so in diesen ein. Die Tat wurde zwischen Freitag (11. Dezember) und Montag (14. Dezember) begangen. Aus dem Inneren stahlen sie eine Wasserspritzpistole sowie eine benzinbetriebene Kehrmaschine.

