Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannter Täter entwendet hochwertiges E-Bike von Fahrradträger

Bernkastel-Kues

In der Brüningstraße in Bernkastel-Kues kam es im Zeitraum vom 04.10.2020, 11:30 Uhr bis zum 05.10.2020, 10:30 Uhr zum Diebstahl eines hochwertigen, grauen E-Mountainbikes der Marke Scott, welches zuvor auf einem am PKW-Heck angebrachten Fahrzeugträger gesichert worden war. Diese Sicherung konnte jedoch durch bislang unbekannte Täter gelöst werden. Das Fahrzeug samt Träger parkte in besagtem Zeitraum auf Höhe der Hausnummer 54. Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.

