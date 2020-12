Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Aufbruch scheiterte an der robusten Seitenscheibe

Hückelhoven-BaalHückelhoven-Baal (ots)

Am 15. Dezember (Mittwoch), zwischen 8 Uhr und 9 Uhr, versuchten unbekannte Täter, die Scheibe der Beifahrertür eines Pkw an der Friedhofstraße einzuschlagen. Die Scheibe erwies sich jedoch als stabil und sie zerbarst nicht, so dass die Personen nicht ins Fahrzeuginnere gelangten. Es entstand jedoch ein Sachschaden durch die Tat.

