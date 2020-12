Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Technischer Defekt an Pkw löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Am 12.12.2020 um 13:17 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein Pkw gemeldet, welcher die Weinstraße Süd in Bad Dürkheim befahren und dabei brennen würde. Der besagte Pkw der Marke Ford konnte unmittelbar vor der Dienststelle der Polizeiinspektion Bad Dürkheim angehalten werden. Es kam tatsächlich zu einer massiven Rauchentwicklung an dem Pkw, jedoch nicht zu einem Brand. Durch die hinzugezogene Feuerwehr konnte ein technischer Defekt im Motorraum des Pkws festgestellt werden. Die Weinstraße Süd musste im Bereich der Polizeiinspektion Bad Dürkheim kurzfristig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Der 70-jährige Fahrer blieb unverletzt. Es kam zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder Passanten.

