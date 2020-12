POL-PDNW: Straßenverkehrsgefährdung

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am 12.12.2020 um 11:10 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein Verkehrsteilnehmer gemeldet, welcher mit seinem Pkw die B 271 von Herxheim am Berg in Richtung Kallstadt äußerst unsicher und in Schlangenlinien befahren würde. Es sei bereits zu mindestens einer konkreten Gefährdung eines anderen Verkehrsteilnehmers gekommen. Der Pkw der Marke Mercedes-Benz konnte schließlich in Kallstadt durch eine Streife gestoppt werden. Der 20-jährige Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim konnte sich kaum artikulieren und befand sich augenscheinlich in einer medizinischen Notlage. Er gab an Diabetiker zu sein, womit eine mögliche Unterzuckerung in Betracht kommen könnte. Der 20-Jährige wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Durch vor Ort befindliche Zeugen wurde bekannt, dass der 20-Jährige kurz vor Kallstadt auf die Gegenfahrspur gefahren sei, wobei es zu einer Gefährdung von drei entgegenkommenden Fahrzeugen gekommen wäre. Diese hätten nur durch ihre schnelle Reaktion einen Zusammenstoß verhindern können. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

Zeugen, die die Fahrweise des oben genannten Pkws beobachtet haben - insbesondere die drei Fahrzeugführer, welche gefährdet wurden - werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel.: 06322/963-0, oder per Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

