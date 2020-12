Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Weisenheim am BergWeisenheim am Berg (ots)

Am 12.12.2020 um 15:45 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein Notruf über einen vermutlich alkoholisierten Pkw-Fahrer ein. Ein aufmerksamer Zeuge konnte bei diesem zuvor Alkoholgeruch wahrnehmen. Im Anschluss konnte dieser Zeuge beobachten, wie der VW-Fahrer bei einem Wendemanöver im Südtiroler Ring in Weisenheim am Berg gegen die Garage eines Wohnanwesens stieß und seine Fahrt fortsetzte, ohne einen Personalienaustausch zu gewährleisten. Der hierbei entstandene Sachschaden an der Garage und dem Pkw dürfte sich jeweils auf ca. 500,-EUR belaufen. Der 59-jährige Fahrzeughalter des genannten Pkws konnte schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Aufgrund der Personenbeschreibung des Zeugen, dürfte es sich hierbei auch um den Fahrer gehandelt haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,83 Promille. Der 59-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht. Dort wurde ihm von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht sowie Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

