Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vermutlich gestohlenes Kleinkraftrad aufgefunden

Heinsberg-OberbruchHeinsberg-Oberbruch (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Donnerstag (17. Dezember), gegen 1.30 Uhr, zwei Jugendliche, die an der Straße Kranzes ein Kleinkraftrad in einem Gebüsch ablegten. Die Teenager gingen daraufhin über den Drosselweg davon. Als der Zeuge nachschaute, stellte er fest, dass die Verkleidung des Zweirades entfernt worden war und Kabel heraushingen. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den früheren Halter ermitteln und stellten das Zweirad sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden Jugendlichen wurden vom Zeugen als zirka 15 Jahre alt und ungefähr 175 Zentimeter groß beschrieben. Einer war dunkel gekleidet und trug ein Basecap mit darüber gezogener Kapuze. Der Andere hatte blonde lockige Haare mit Mittelscheitel. Weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl des Kleinkraftrades stehen, werden gebeten, sich zu melden. Auch Personen, die Angaben zur Identität der Jugendlichen machen können, werden gebeten, das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen anzurufen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell