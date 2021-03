Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 1-jähriges Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Dienstag, 2. März, gegen 15:45 Uhr, wurde ein 1-jähriger Junge als Fahrgast in einem Linienbus bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 32-jährige Busfahrer hatte zuvor stark abgebremst, da er befürchtete, ein 55-jähriger Fahrer eines Opel Vectra könne ihm im Kreuzungsbereich Brüderstraße / Hans-Böckler-Platz die Vorfahrt nicht gewähren. Durch den Bremsvorgang stürzte der Junge mit seinem Kinderwagen um und verletzte sich leicht. Das 1-jährige Kind wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Es kam nicht zu einer Kollision der beteiligten Fahrzeuge. Sachschaden entstand somit keiner.(rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell