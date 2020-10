Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dreistes Diebespaar schlägt erneut zu

Hamm-Mitte (ots)

Auf dem Nordenwall ergaunert sich ein Diebespaar am Dienstag, 13. Oktober, gegen 16 Uhr, mit einer dreisten Masche die Geldbörse einer 88-jährigen Hammerin.

Nachdem sich die Seniorin an einer Supermarktkasse in der Innenstadt Bargeld auszahlen ließ, wurde sie auf dem Heimweg von einem Paar aufgehalten. Ein Mann fragte die Dame in gebrochenem Deutsch, angeblich schmerzerfüllt, nach einem Zahnarzt.

Die Dame stellte dann erst zuhause das Fehlen ihres Portmornees fest.

Der Mann ist zirka 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat dunkle kurze Haare. Er war dunkel bekleidet.

Die Frau, ebenfalls geschätzt 25 Jahre alt, ist 1,65 Meter groß und hat schwarze lange Haare. Sie hatte die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, trug eine dunkle Hose und eine hellblaue/graue Winterjacke. Beide hatten einen dunklen Teint.

Bei Hinweisen zu dem Diebespaar wenden Sie sich bitte an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (mg)

Mit einer fast identischen Masche hatte ein Paar bereits vergangene Woche erfolgt. Auch hier wurden Zahnschmerzen als Vorwand genommen, eine Seniorin in ein Gespräch zu verwickeln.

Die Pressemeldung der letzten Woche finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4729059

