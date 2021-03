Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 3-jähriges Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Am Dienstag, 2. März, gegen 7.40 Uhr, wurde ein 3-jähriges Mädchen auf dem Rücksitz eines VW Touran bei einem Verkehrsunfall auf der Langen Reihe leicht verletzt.

Die 26-jährige Mutter des Mädchen fuhr mit einem VW Touran in Richtung Osten, als es zu einer seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden VW Golf einer 66-jährigen Hammerin kam. In der Folge kollidierte die 26-Jährige Touran-Fahrerin mit einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich das 3-jährige Kind der 26-Jährigen auf dem Rücksitz des VW leicht. Es wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Zum Unfallzeitpunkt stand die Sonne in Fahrtrichtung Osten sehr tief.

Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell