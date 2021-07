Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Anhänger mutwillig angegangen

Bocholt (ots)

In der Nacht zum vergangenen Montag haben Unbekannte in Bocholt-Suderwick einen abgestellten Autoanhänger mutwillig beschädigt: Die Täter hatten ihn umgeworfen. Das Geschehen hat sich an der Straße Hellweg abgespielt. Nach Angaben der Geschädigten habe eine Nachbarin beobachtet, dass sich in der fraglichen Zeit nach einem Knall zwei Jugendliche mit Fahrrädern vom Tatort entfernt hätten. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

