Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Flörsheim-Dalsheim, Mölsheimer StraßeFlörsheim-Dalsheim, Mölsheimer Straße (ots)

Am Freitag den 08.01.2021 befährt der Verursacher die Mölsheimer Straße in Flörsheim-Dalsheim in Fahrtrichtung Wilhelm-Ternis-Straße. Aus ungeklärten Gründen kollidiert er mit einem am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten PKW derartig, dass an diesem augenscheinlich die Hinterachse bricht. Demnach muss der PKW des Verursachers auf der Beifahrerseite vorne massiv beschädigt sein. Der Verursacher verliert durch den Aufprall mehrere Fahrzeugteile und flüchtet in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Unfallfahrzeuges oder dem Unfall an sich machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Worms.

