Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Grillhähnchen und Zigaretten alarmieren Polizei und Feuerwehr

WormsWorms (ots)

Einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei löste am gestrigen Mittwoch ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Schäferstraße aus. Als die Einsatzkräfte gegen 16:30 Uhr vor Ort eintrafen, stand die Wohnung des 55-jährigen unter Rauch und es konnte ein starker Geruch nach angebranntem Essen wahrgenommen werden. Als Ursache für den Brandalarm stellte sich letztlich heraus, dass sich der Bewohner ein Hähnchen im Backofen zubereiten wollte, welches offensichtlich etwas "kross" geraten war. Zudem, so gab er selbst an, habe er beim Kochen massiv geraucht. Beides zusammen löste letztlich den Rauchmelder aus. Glücklicherweise entstand weder Personen- noch Sachschaden. Nach gutem Lüften konnte der Mann in seiner Wohnung verbleiben.

