POL-PDWO: Unfallflucht - Zeugen gesucht (FOTO)

WormsWorms (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am gestrigen Dienstag, gegen 05:00 Uhr, die B9 aus Richtung Worms kommend in Richtung Ludwigshafen und wollte diese an der Ausfahrt "Rheinufer 2" verlassen. Vermutlich wegen nichtangepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Auto, touchierte einen Baum und überschlug sich im Anschluss mehrfach. Letztlich kam der völlig beschädigte Peugeot auf der Grünfläche neben der Fahrbahn zum Stehen. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatte sich der Fahrer bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt und die Kennzeichen des Fahrzeugs mitgenommen. Im Fahrzeug befanden sich diverse leere Flaschen alkoholischer Getränke, was der Grund für den Unfall und die anschließende Flucht gewesen sein dürfte. Umfangreiche Ermittlungen führten bislang nicht zur Ermittlung der Unfallflüchtigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

