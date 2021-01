Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zwei Verkehrsunfallfluchten unter Alkoholeinfluss mit Sachschaden

Worms, InnenstadtWorms, Innenstadt (ots)

Ein 43-jähriger PKW-Fahrer aus Hessen will die Ludwigstraße in Worms aus Richtung Herzogenstraße kommend in Richtung Kyffhäuserstraße überqueren. Der 23-jährige Beschuldigte PKW-Fahrer aus Worms befährt zu diesem Zeitpunkt die Ludwigstraße in Richtung Rheinstraße. Er missachtet die für ihn rot zeigende Lichtzeichenanlage, fährt in die Kreuzung ein und kollidiert dort mit dem PKW des 43-Jährigen. Der Beschuldigte flüchtet zunächst von der Unfallstelle. Der Geschädigte fährt hinter diesem her und kann in Höhe der Floßhafenstraße eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife auf sich aufmerksam machen. Der Beschuldigte kann daraufhin durch die Polizei kontrolliert werden. Da er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss steht wird ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. An beiden PKW entsteht Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 5500 Euro.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wird zudem bekannt, dass der 23-jährige Beschuldigte kurz zuvor eine weitere Verkehrsunfallflucht am Marktplatz in Worms begangen hat. Hierbei ist der Beschuldigte am Neumarkt auf die Gegenfahrbahn geraten, als ihm ein Linienbus entgegenkam, sodass es auch hier zur Kollision kam. An dem Linienbus entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

