POL-PDWO: Drei PKW durch Feuer zerstört

In der Nacht auf Mittwoch, kurz nach 02:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz im Pfarrer-Krieger-Weg in Worms-Wiesoppenheim zu einem Brand dreier PKW. Diese sind dabei vollständig ausgebrannt. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Wiesoppenheim gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser und Bäume verhindert werden. Anwohner hörten ca. 10 Minuten vor dem Ausbruch des Brandes mehrere dumpfe Schläge. Möglicherweise handelte es sich hierbei um explodierende Feuerwerkskörper. Verdächtige Personen konnten im Umfeld jedoch nicht mehr festgestellt werden. Die genaue Brandursache wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch die Polizei Worms untersucht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

