POL-PDWO: Pkw-Aufbrüche in der Wormser Innenstadt

Worms

In der Nacht vom 26.12.2020 auf den 27.12.2020 wurden im Bereich der Straßen Johanniterstraße, Kapuzinerstraße und Liebfrauenring insgesamt fünf Personenkraftwagen der Marke Mercedes-Benz aufgebrochen.

Alle Pkw waren auf der Straße unmittelbar vor den Wohnhäusern abgestellt. Der oder die Täter schlugen an vier der Fahrzeuge jeweils die hintere Dreiecksscheibe, und an einem der Fahrzeuge die vordere linke Seitenscheibe ein. In einem Fall wurde ein Etui entwendet, welches zwei Tankkarten sowie den Fahrzeugschein beinhaltete. In einem weiteren Fall wurde ein geringer Bargeldbetrag aus der Mittelkonsole entwendet. In den übrigen drei Fällen ging der Täter leer aus. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Euro Bereich.

Hinweise im Zusammenhang mit diesen Vorfällen nimmt die Polizei gerne unter der Rufnummer 06241 / 852-0 entgegen.

