Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mülltonnenbrand

Worms, Am WolfsgrabenWorms, Am Wolfsgraben (ots)

Durch derzeit nicht geklärte Ursache brennen in der Nacht von Samstag, 26.12.2020 auf Sonntag, 27.12.2020 vier Mülltonnen, die unmittelbar an dem Mehrfamilienhaus stehen. Hierbei wird ein in unmittelbarer Nähe geparkter PKW sowie die Hauswand, sowie ein Rolladen beschädigt. Die Mülltonnen brennen komplett nieder. Durch die Feuerwehr kann der Brand gelöscht werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Personen kommen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen übernehmen.

