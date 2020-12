Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Fahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle und beschädigt dabei 5 geparkte Pkw

WormsWorms (ots)

Am Freitag, den 25.12.2020, gegen 21:00 Uhr fiel den Beamten in der Wormser Innenstadt ein Pkw auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Dieser sollte im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Statt anzuhalten gab der Fahrer Gas, um sich der Kontrolle zu entziehen. Während der Flucht verlor er in der Burkhardstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte dadurch 5 geparkte Pkw nicht unerheblich. Der Gesamtschaden wird auf ca. 35000EUR geschätzt.

Nach dem Zusammenstoß stieg der Fahrer aus und flüchtete fußläufig in Richtung Alzeyer Straße. Nach kurzer Flucht konnte der Fahrer eingeholt und festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete der 22-jährige Beschuldigte weiterhin Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten.

Da beim Beschuldigten Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Dort wurde zusätzlich festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen den Fahrer wurden diverse Strafverfahren eingeleitet und er wurde im Anschluss in die Rheinhessenfachklinik nach Alzey verbracht, da er gegenüber der Polizei mehrfach äußerte, dass er nicht mehr leben möchte.

